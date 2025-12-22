PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Wuppertal

POL-W: W Zweiradfahrer versucht zu flüchten

Wuppertal (ots)

Am vergangenen Samstagabend (20.12.2025, 23:40 Uhr) versuchte ein 
Mann sich mit seinem Honda-Roller einer polizeilichen Kontrolle zu 
entziehen.

Der 29-jährige Fahrer eines Honda ADV Rollers fiel zunächst durch 
unangepasste Fahrweise auf. Nachdem der Mann sein Gefährt an der 
Kreuzung Bundesallee zur Morianstraße verkehrsbedingt anhalten 
musste, sprach ihn ein nachgeeilter Kradfahrer der Polizei an. Nach 
bisherigen Erkenntnissen versuchte der 29-Jährige der Kontrolle zu 
entkommen und riss an der Kleidung des Polizisten. Beide 
Zweiradfahrer kamen hierbei zu Fall. 
In der Folge lief der Mann in Richtung Brausenwerth weg. Im Zuge der 
sofortigen Fahndung konnte er in der Nähe festgenommen werden.

Der Polizeibeamte erlitt bei dem Vorfall eine leichte Verletzung.

Nach ersten Erkenntnissen ist der 29-Jährige nicht im Besitz einer 
gültigen Fahrerlaubnis.

An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von mehrere 
Tausend Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Alle Meldungen Alle
  • 19.12.2025 – 13:49

    POL-W: W Zusammenstoß zwischen Fußgänger und Auto - Verkehrskommissariat sucht Zeugen

    Wuppertal (ots) - Am 12.12.2025 kam es gegen 22.15 Uhr zum Zusammenstoß zwischen einem Fußgänger und einem weißen Auto. Der 35-Jährige war zu Fuß auf der Widukindstraße unterwegs. Bei dem Versuch einem weißen Kombi auszuweichen, kam es zu einer Berührung mit seiner Hand. Er erlitt dabei eine leichte Verletzung. Am flüchtigen Fahrzeug könnte ein Kennzeichen ...

    mehr
  • 19.12.2025 – 11:47

    POL-W: W Auto landet auf dem Dach

    Wuppertal (ots) - Heute in den frühen Morgenstunden (19.12.2025, 04:25 Uhr) erlitt eine Autofahrerin leichte Verletzungen, nachdem sie sich mit ihrem Auto überschlug. Die 48-Jährige war mit ihrem VW Golf auf der Dahler Straße in Wuppertal in Richtung Schwelm unterwegs. Aus noch nicht geklärter Ursache kam sie mit ihrem Fahrzeug von der Fahrbahn ab. Dort prallte sie gegen einen Laternenmast und wenige Meter weiter gegen einen Baum. Dabei überschlug sich der Wagen und ...

    mehr
  • 19.12.2025 – 10:24

    POL-W: W Gefahrenbremsung - Mann im Bus verletzt - Verkehrskommissariat sucht Zeugen

    Wuppertal (ots) - Gestern (18.12.2025, 17:30 Uhr) kam es in Barmen zu einer Unfallflucht. Der 41-jährige Fahrer eines Linienbusses war von der Schönebecker Straße kommend auf der Schützenstraße in Richtung Klingelholl unterwegs. Als er mit seinem Fahrzeug bei Grünlicht anfuhr, kreuzte nach bisherigen Erkenntnissen ein bislang Unbekannter seine Fahrspur. Der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren