Polizei Wuppertal

POL-W: W Zweiradfahrer versucht zu flüchten

Wuppertal (ots)

Am vergangenen Samstagabend (20.12.2025, 23:40 Uhr) versuchte ein Mann sich mit seinem Honda-Roller einer polizeilichen Kontrolle zu entziehen. Der 29-jährige Fahrer eines Honda ADV Rollers fiel zunächst durch unangepasste Fahrweise auf. Nachdem der Mann sein Gefährt an der Kreuzung Bundesallee zur Morianstraße verkehrsbedingt anhalten musste, sprach ihn ein nachgeeilter Kradfahrer der Polizei an. Nach bisherigen Erkenntnissen versuchte der 29-Jährige der Kontrolle zu entkommen und riss an der Kleidung des Polizisten. Beide Zweiradfahrer kamen hierbei zu Fall. In der Folge lief der Mann in Richtung Brausenwerth weg. Im Zuge der sofortigen Fahndung konnte er in der Nähe festgenommen werden. Der Polizeibeamte erlitt bei dem Vorfall eine leichte Verletzung. Nach ersten Erkenntnissen ist der 29-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von mehrere Tausend Euro.

