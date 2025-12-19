PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: W Zusammenstoß zwischen Fußgänger und Auto - Verkehrskommissariat sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Am 12.12.2025 kam es gegen 22.15 Uhr zum Zusammenstoß zwischen einem 
Fußgänger und einem weißen Auto.

Der 35-Jährige war zu Fuß auf der Widukindstraße unterwegs. Bei dem 
Versuch einem weißen Kombi auszuweichen, kam es zu einer Berührung 
mit seiner Hand. Er erlitt dabei eine leichte Verletzung.

Am flüchtigen Fahrzeug könnte ein Kennzeichen mit der Stadtkennung 
BE- (Beckum) angebracht gewesen sein.

Die Polizei bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 
0202/284-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

