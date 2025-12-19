POL-W: W Zusammenstoß zwischen Fußgänger und Auto - Verkehrskommissariat sucht Zeugen
Wuppertal (ots)
Am 12.12.2025 kam es gegen 22.15 Uhr zum Zusammenstoß zwischen einem Fußgänger und einem weißen Auto. Der 35-Jährige war zu Fuß auf der Widukindstraße unterwegs. Bei dem Versuch einem weißen Kombi auszuweichen, kam es zu einer Berührung mit seiner Hand. Er erlitt dabei eine leichte Verletzung. Am flüchtigen Fahrzeug könnte ein Kennzeichen mit der Stadtkennung BE- (Beckum) angebracht gewesen sein. Die Polizei bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden.
