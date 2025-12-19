Polizei Wuppertal

POL-W: W Zwei Verletzte nach Auseinandersetzung

Wuppertal (ots)

Gestern Abend (18.12.2025, 20:40 Uhr) kam es in der Elberfelder Innenstadt zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Ein vorausgegangener Streit zwischen einem 20- und einem 23-Jährigen im Bereich der Fußgängerzone Alte Freiheit führte zu Handgreiflichkeiten. In der Folge schlug der 23-Jährige mutmaßlich mit einer Flasche auf seinen jüngeren Kontrahenten ein. Dabei erlitten beide Beteiligten Schnitt- und Schlagverletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie in unterschiedliche Krankenhäuser. Da der 23-Jährige nach ersten Erkenntnissen unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen gestanden haben könnte, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden.

