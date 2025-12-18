PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: W Sechs beschädigte Fahrzeuge und zwei Leichtverletzte nach Flucht vor der Polizei

Wuppertal (ots)

Am späten Mittwochabend (17.12.2025, gegen 23:10 Uhr) ereignete sich 
auf der Friedrich-Ebert-Straße, kurz vor der Einmündung zur 
Pestalozzistraße, ein schwerer Verkehrsunfall.

Zuvor war den Einsatzkräften eine Mercedes C-Klasse aufgefallen. In 
Höhe der Auffahrt zur BAB 46 am Autobahnkreuz Sonnborn gaben die 
Beamten dem 40-jährigen Fahrzeugführer Anhaltesignale. Diese wurden 
durch den Fahrer missachtet und er flüchtete mit überhöhter 
Geschwindigkeit in Richtung Osten. Auf der Friedrich-Ebert-Straße 
verlor der Mercedes-Fahrer in einer langgezogenen Linkskurve die 
Kontrolle über das Fahrzeug. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab 
und kollidierte mit mehreren geparkten Pkw. Anschließend wurde das 
Fluchtfahrzeug auf die Fahrbahn zurückgeschleudert und kam zum 
Stehen. Der Fahrer und sein 28-jähriger Beifahrer erlitten leichte 
Verletzungen.

Bei der anschließenden Befragung erhärtete sich der Verdacht, dass 
der 40-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gefahren war.
Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Ebenfalls ist er nicht im Besitz 
einer gültigen Fahrerlaubnis. Zudem ergaben Ermittlungen, dass der 
Mercedes unbefugt gebraucht wurde.

Im Rahmen der Durchsuchung des Fahrzeugs fanden die Beamten 
mutmaßlich Einbruchswerkzeug und eine geringe Menge Cannabis. 

Insgesamt wurden bei dem Verkehrsunfall sechs Fahrzeuge, ein 
Stromkasten und eine Mauer beschädigt. Drei Pkw waren nicht mehr 
fahrbereit. Es entstand ein Sachschaden von mehreren 10.000 Euro.

Für die Dauer der Unfallaufnahme war ein Verkehrsunfallaufnahme-Team 
der Polizei vor Ort. Die Friedrich-Ebert-Straße war in dem Bereich 
über mehrere Stunden komplett gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

