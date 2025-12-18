Polizei Wuppertal

POL-W: W Sechs beschädigte Fahrzeuge und zwei Leichtverletzte nach Flucht vor der Polizei

Wuppertal (ots)

Am späten Mittwochabend (17.12.2025, gegen 23:10 Uhr) ereignete sich auf der Friedrich-Ebert-Straße, kurz vor der Einmündung zur Pestalozzistraße, ein schwerer Verkehrsunfall. Zuvor war den Einsatzkräften eine Mercedes C-Klasse aufgefallen. In Höhe der Auffahrt zur BAB 46 am Autobahnkreuz Sonnborn gaben die Beamten dem 40-jährigen Fahrzeugführer Anhaltesignale. Diese wurden durch den Fahrer missachtet und er flüchtete mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Osten. Auf der Friedrich-Ebert-Straße verlor der Mercedes-Fahrer in einer langgezogenen Linkskurve die Kontrolle über das Fahrzeug. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit mehreren geparkten Pkw. Anschließend wurde das Fluchtfahrzeug auf die Fahrbahn zurückgeschleudert und kam zum Stehen. Der Fahrer und sein 28-jähriger Beifahrer erlitten leichte Verletzungen. Bei der anschließenden Befragung erhärtete sich der Verdacht, dass der 40-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gefahren war. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Ebenfalls ist er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Zudem ergaben Ermittlungen, dass der Mercedes unbefugt gebraucht wurde. Im Rahmen der Durchsuchung des Fahrzeugs fanden die Beamten mutmaßlich Einbruchswerkzeug und eine geringe Menge Cannabis. Insgesamt wurden bei dem Verkehrsunfall sechs Fahrzeuge, ein Stromkasten und eine Mauer beschädigt. Drei Pkw waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Sachschaden von mehreren 10.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme war ein Verkehrsunfallaufnahme-Team der Polizei vor Ort. Die Friedrich-Ebert-Straße war in dem Bereich über mehrere Stunden komplett gesperrt.

