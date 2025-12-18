Polizei Wuppertal

POL-W: RS 76-Jährige Frau beraubt - Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Gestern Vormittag (17.12.2025, 10:55 Uhr) kam es in Remscheid am Zentralpunkt zu einem Raub auf eine 76-jährige Frau. Ein bislang Unbekannter schubste die Frau an der Lenneper Straße auf einer Treppe unweit einer Bank. Während sie fiel, griff der Mann in ihre Jackentasche und raubte ihr Portemonnaie. Dann flüchtete er mit seiner Beute. Zeugen beobachteten einen Mann, der sich fluchtartig entfernte und bei dem es sich um den Täter handeln könnte. Der Flüchtige ist circa 160 cm groß und hat ein schmales Gesicht. Er war mit einer dunklen Jacke und einer dunklen Mütze bekleidet. Die 76-Jährige erlitt Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden.

