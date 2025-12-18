PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: RS 76-Jährige Frau beraubt - Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Gestern Vormittag (17.12.2025, 10:55 Uhr) kam es in Remscheid am 
Zentralpunkt zu einem Raub auf eine 76-jährige Frau.

Ein bislang Unbekannter schubste die Frau an der Lenneper Straße auf 
einer Treppe unweit einer Bank. Während sie fiel, griff der Mann in 
ihre Jackentasche und raubte ihr Portemonnaie. Dann flüchtete er mit 
seiner Beute.

Zeugen beobachteten einen Mann, der sich fluchtartig entfernte und 
bei dem es sich um den Täter handeln könnte. Der Flüchtige ist circa 
160 cm groß und hat ein schmales Gesicht. Er war mit einer dunklen 
Jacke und einer dunklen Mütze bekleidet.

Die 76-Jährige erlitt Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie in
ein Krankenhaus.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der 
Rufnummer 0202/284-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

