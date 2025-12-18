Polizei Wuppertal

POL-W: W Unfall mit Einsatzfahrzeug der Polizei

Wuppertal (ots)

Gestern Abend (17.12.2025, 20:05 Uhr) kam es in Heckinghausen zu einem Verkehrsunfall mit einem Einsatzfahrzeug der Polizei. Eine Diensthundeführerin war mit ihrem zivilen Mercedes Vito auf der Werléstraße unterwegs zu einem Einsatz. Dabei nahm sie Sonder- und Wegerechte in Anspruch. An der Einmündung zur Rübenstraße kam es zum Zusammenstoß mit dem VW Golf eines 18-Jährigen, der aus Richtung Meyerstraße in den Kreuzungsbereich fuhr. Bei dem Unfall erlitt die Polizeibeamtin leichte Verletzungen. Der Sachschaden wird auf circa 18.000 Euro geschätzt.

