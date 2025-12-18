PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: W Unfall mit Einsatzfahrzeug der Polizei

Wuppertal (ots)

Gestern Abend (17.12.2025, 20:05 Uhr) kam es in Heckinghausen zu 
einem Verkehrsunfall mit einem Einsatzfahrzeug der Polizei.

Eine Diensthundeführerin war mit ihrem zivilen Mercedes Vito auf der 
Werléstraße unterwegs zu einem Einsatz. Dabei nahm sie Sonder- und 
Wegerechte in Anspruch. An der Einmündung zur Rübenstraße kam es zum 
Zusammenstoß mit dem VW Golf eines 18-Jährigen, der aus Richtung 
Meyerstraße in den Kreuzungsbereich fuhr.

Bei dem Unfall erlitt die Polizeibeamtin leichte Verletzungen.

Der Sachschaden wird auf circa 18.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

