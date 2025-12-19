Polizei Wuppertal

POL-W: W Gefahrenbremsung - Mann im Bus verletzt - Verkehrskommissariat sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Gestern (18.12.2025, 17:30 Uhr) kam es in Barmen zu einer Unfallflucht. Der 41-jährige Fahrer eines Linienbusses war von der Schönebecker Straße kommend auf der Schützenstraße in Richtung Klingelholl unterwegs. Als er mit seinem Fahrzeug bei Grünlicht anfuhr, kreuzte nach bisherigen Erkenntnissen ein bislang Unbekannter seine Fahrspur. Der schwarz-weiße Ford Mustang war von der Schützenstaße entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung nach links abgebogen. Der Busfahrer bremste stark ab, um einen Unfall zu vermeiden. Dabei stürzte ein 73-jähriger Fahrgast im Bus zu Boden und erlitt dabei eine schwere Verletzung. Der Rettungsdienst brachte ihn zur stationären Behandlung ins Krankenhaus. Das Verkehrskommissariat bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell