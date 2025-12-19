PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Wuppertal

POL-W: W Gefahrenbremsung - Mann im Bus verletzt - Verkehrskommissariat sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Gestern (18.12.2025, 17:30 Uhr) kam es in Barmen zu einer 
Unfallflucht.

Der 41-jährige Fahrer eines Linienbusses war von der Schönebecker 
Straße kommend auf der Schützenstraße in Richtung Klingelholl 
unterwegs. Als er mit seinem Fahrzeug bei Grünlicht anfuhr, kreuzte 
nach bisherigen Erkenntnissen ein bislang Unbekannter seine Fahrspur.
Der schwarz-weiße Ford Mustang war von der Schützenstaße entgegen der
vorgeschriebenen Fahrtrichtung nach links abgebogen. Der Busfahrer 
bremste stark ab, um einen Unfall zu vermeiden. Dabei stürzte ein 
73-jähriger Fahrgast im Bus zu Boden und erlitt dabei eine schwere 
Verletzung.

Der Rettungsdienst brachte ihn zur stationären Behandlung ins 
Krankenhaus.

Das Verkehrskommissariat bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter 
der Rufnummer 0202/284-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Alle Meldungen Alle
  • 19.12.2025 – 10:20

    POL-W: W Zwei Verletzte nach Auseinandersetzung

    Wuppertal (ots) - Gestern Abend (18.12.2025, 20:40 Uhr) kam es in der Elberfelder Innenstadt zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Ein vorausgegangener Streit zwischen einem 20- und einem 23-Jährigen im Bereich der Fußgängerzone Alte Freiheit führte zu Handgreiflichkeiten. In der Folge schlug der 23-Jährige mutmaßlich mit einer Flasche auf seinen jüngeren Kontrahenten ein. Dabei erlitten beide ...

    mehr
  • 18.12.2025 – 12:17

    POL-W: W Unfall mit Einsatzfahrzeug der Polizei

    Wuppertal (ots) - Gestern Abend (17.12.2025, 20:05 Uhr) kam es in Heckinghausen zu einem Verkehrsunfall mit einem Einsatzfahrzeug der Polizei. Eine Diensthundeführerin war mit ihrem zivilen Mercedes Vito auf der Werléstraße unterwegs zu einem Einsatz. Dabei nahm sie Sonder- und Wegerechte in Anspruch. An der Einmündung zur Rübenstraße kam es zum Zusammenstoß mit dem VW Golf eines 18-Jährigen, der aus Richtung ...

    mehr
  • 18.12.2025 – 11:24

    POL-W: RS 76-Jährige Frau beraubt - Polizei sucht Zeugen

    Wuppertal (ots) - Gestern Vormittag (17.12.2025, 10:55 Uhr) kam es in Remscheid am Zentralpunkt zu einem Raub auf eine 76-jährige Frau. Ein bislang Unbekannter schubste die Frau an der Lenneper Straße auf einer Treppe unweit einer Bank. Während sie fiel, griff der Mann in ihre Jackentasche und raubte ihr Portemonnaie. Dann flüchtete er mit seiner Beute. Zeugen beobachteten einen Mann, der sich fluchtartig entfernte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren