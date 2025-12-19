PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: W Auto landet auf dem Dach

Wuppertal (ots)

Heute in den frühen Morgenstunden (19.12.2025, 04:25 Uhr) erlitt eine
Autofahrerin leichte Verletzungen, nachdem sie sich mit ihrem Auto 
überschlug.

Die 48-Jährige war mit ihrem VW Golf auf der Dahler Straße in 
Wuppertal in Richtung Schwelm unterwegs. Aus noch nicht geklärter 
Ursache kam sie mit ihrem Fahrzeug von der Fahrbahn ab. Dort prallte 
sie gegen einen Laternenmast und wenige Meter weiter gegen einen 
Baum. Dabei überschlug sich der Wagen und blieb auf dem Dach liegen.

Die Autofahrerin erlitt leichte Verletzungen.

Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus.

Während der Unfallaufnahme musste die Fahrbahn der Dahler Straße in 
Richtung Schwelm zeitweise gesperrt werden.

Der Sachschaden beträgt mehrere Tausend Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

