POL-W: W Auto kommt auf dem Dach zum Stillstand

Wuppertal (ots) - Heute in den frühen Morgenstunden (19.12.2025, 04:25 Uhr) erlitt eine Autofahrerin leichte Verletzungen, nachdem sie sich mit ihrem Auto überschlug. Die 48-Jährige war mit ihrem VW Golf auf der Dahler Straße in Wuppertal in Richtung Schwelm unterwegs. Aus noch nicht geklärter Ursache kam sie mit ihrem Fahrzeug von der Fahrbahn ab. Dort prallte sie gegen einen Laternenmast und wenige Meter weiter gegen einen Baum. Dabei überschlug sich der Wagen und ...

