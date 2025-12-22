POL-W: W Auto kommt auf dem Dach zum Stillstand
Wuppertal (ots)
In der vergangenen Nacht (22.12.2025, 01:10 Uhr) kam es in Vohwinkel zu einem Verkehrsunfall. Nach ersten Erkenntnissen überschlug sich ein Toyota Auris auf der Ladebühner Straße, nachdem es zuvor zum Zusammenstoß mit einer Verkehrsinsel gekommen war. Die 50-jährige Halterin des Fahrzeugs blieb bei dem Unfall unverletzt. Am Fahrzeug und der Verkehrsinsel entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 6.500 Euro. Der Toyota war nicht mehr fahrbereit und wurde sichergestellt.
Rückfragen bitte an:
Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de
Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W
Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell