Polizei Wuppertal

POL-W: W Auto kommt auf dem Dach zum Stillstand

Wuppertal (ots)

In der vergangenen Nacht (22.12.2025, 01:10 Uhr) kam es in Vohwinkel 
zu einem Verkehrsunfall.

Nach ersten Erkenntnissen überschlug sich ein Toyota Auris auf der 
Ladebühner Straße, nachdem es zuvor zum Zusammenstoß mit einer 
Verkehrsinsel gekommen war.

Die 50-jährige Halterin des Fahrzeugs blieb bei dem Unfall 
unverletzt.

Am Fahrzeug und der Verkehrsinsel entstand ein Sachschaden in Höhe 
von circa 6.500 Euro.

Der Toyota war nicht mehr fahrbereit und wurde sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

