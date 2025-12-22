PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Wuppertal

POL-W: W Mehrere Lieferwagen in Remscheid aufgebrochen - Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

In den vergangenen Tagen (19.12.2025 - 20.12.2025) wurden im 
Remscheid mehrere Transportfahrzeuge aufgebrochen und Werkzeuge 
entwendet.

Am 20.12.2025, gegen 00:10 Uhr meldeten Anwohner mehrere Personen, 
die mutmaßlich versuchten ein Auto aufzubrechen. Noch bevor die 
Polizisten am Einsatzort eintrafen, flüchteten die Tatverdächtigen 
mit einem Renault Espace. An der Honsberger Straße stellten sie ihr 
Auto ab und setzten ihre Flucht zu Fuß fort.

Bei dem Fluchtfahrzeug handelt es sich um einen älteren, blauen 
Renault Espace der mehrere Schäden aufweist. Im Fahrzeug konnte eine 
große Menge Werkzeug (vermutlich Diebesgut) gefunden und 
sichergestellt werden. Am Fahrzeug waren gefälschte Kennzeichen mit 
der Stadtkennung "K" für Köln angebracht.

Bislang führte die polizeiliche Fahndung nicht zur Ergreifung der 
Diebe.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet 
Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu 
melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Alle Meldungen Alle
  • 22.12.2025 – 13:22

    POL-W: W Verhinderter Ladendieb versucht mit Transporter zu flüchten

    Wuppertal (ots) - Am vergangenen Samstag (20.12.2025, 15:05 Uhr) versuchte ein zunächst unbekannter Täter nach einem Ladendiebstahl in Wuppertal zu entkommen. Nach bisherigen Erkenntnissen versuchte der Mann aus einem Elektronikmarkt einen mobilen Computer zu entwenden. Mit dem Gerät verließ er das Geschäft und setzte sich in ein Transportfahrzeug. Dort sprach ihn ...

    mehr
  • 22.12.2025 – 11:08

    POL-W: W Auto kommt auf dem Dach zum Stillstand

    Wuppertal (ots) - In der vergangenen Nacht (22.12.2025, 01:10 Uhr) kam es in Vohwinkel zu einem Verkehrsunfall. Nach ersten Erkenntnissen überschlug sich ein Toyota Auris auf der Ladebühner Straße, nachdem es zuvor zum Zusammenstoß mit einer Verkehrsinsel gekommen war. Die 50-jährige Halterin des Fahrzeugs blieb bei dem Unfall unverletzt. Am Fahrzeug und der Verkehrsinsel entstand ein Sachschaden in Höhe von circa ...

    mehr
  • 22.12.2025 – 10:56

    POL-W: W Zweiradfahrer versucht zu flüchten

    Wuppertal (ots) - Am vergangenen Samstagabend (20.12.2025, 23:40 Uhr) versuchte ein Mann sich mit seinem Honda-Roller einer polizeilichen Kontrolle zu entziehen. Der 29-jährige Fahrer eines Honda ADV Rollers fiel zunächst durch unangepasste Fahrweise auf. Nachdem der Mann sein Gefährt an der Kreuzung Bundesallee zur Morianstraße verkehrsbedingt anhalten musste, sprach ihn ein nachgeeilter Kradfahrer der Polizei an. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren