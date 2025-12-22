Polizei Wuppertal

POL-W: W Mehrere Lieferwagen in Remscheid aufgebrochen - Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

In den vergangenen Tagen (19.12.2025 - 20.12.2025) wurden im Remscheid mehrere Transportfahrzeuge aufgebrochen und Werkzeuge entwendet. Am 20.12.2025, gegen 00:10 Uhr meldeten Anwohner mehrere Personen, die mutmaßlich versuchten ein Auto aufzubrechen. Noch bevor die Polizisten am Einsatzort eintrafen, flüchteten die Tatverdächtigen mit einem Renault Espace. An der Honsberger Straße stellten sie ihr Auto ab und setzten ihre Flucht zu Fuß fort. Bei dem Fluchtfahrzeug handelt es sich um einen älteren, blauen Renault Espace der mehrere Schäden aufweist. Im Fahrzeug konnte eine große Menge Werkzeug (vermutlich Diebesgut) gefunden und sichergestellt werden. Am Fahrzeug waren gefälschte Kennzeichen mit der Stadtkennung "K" für Köln angebracht. Bislang führte die polizeiliche Fahndung nicht zur Ergreifung der Diebe. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden.

