Polizei Warendorf

POL-WAF: Kreis Warendorf. Mehrere Verkehrsunfälle auf glatten Straßen

Warendorf (ots)

Kreisweit ist es zwischen Samstag (27.12.2025) und Montag (29.12.2025) zu 14 Verkehrsunfällen aufgrund glatter Straßen gekommen.

In Sendenhorst, Everswinkel, Ahlen, Beelen, Oelde-Stromberg, Beckum-Neubeckum und Ostbevern-Brock rutschten Autos auf teils glatten Straßen von den Fahrbahnen. Bei diesen Unfällen wurde überwiegend niemand verletzt, die Pkw leicht beschädigt.

Wie bereist berichtet stürzte am Samstag (27.12.2025, 18.44 Uhr) eine Radfahrerin - vermutlich aufgrund glatter Straßen - in Beckum-Neubeckum auf dem Waldmannweg und verletzte sich dabei schwer.

Eine 33-jähriger Münsteraner war am Sonntag (28.12.2025, 20.00 Uhr) zusammen mit einer 32-jährigen Beifahrerin und zwei 5- und 3-jährigen Kindern (alle aus Münster) im Auto auf der Straße Rinkhöven unterwegs. Wegen der glatten Fahrbahn rutschte der Pkw vermutlich nach links von der Straße ab und in einen Graben. Die Münsteranerin wurde dabei leicht verletzt - alle vier zur Kontrolle und ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf 1000 Euro geschätzt.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf Folgendes hin: Es ist unabdingbar, dass Sie bei Winterwetter dies beachten:

   - Korrekte Bereifung in Form von Winterreifen oder Allwetterreifen
     MIT Alpinsymbol (die Reifen ohne Symbol sind nicht mehr 
     zulässig)
   - Vorausschauendes Fahren und Achten auf andere Verkehrsteilnehmer
     kann Unfälle verhindern
   - Der Bremsweg ist deutlich länger, als auf trockener Straße 
     ABSTAND halten
   - Kein hektisches Gegenlenken, sondern besonnen auf die jeweilige 
     Situation reagieren
   - Nässe niemals unterschätzen, Straßen können auch partiell von 
     jetzt auf gleich glatt werden
   - Bei Winterwetter nie unter Zeitdruck losfahren, sondern Puffer 
     einbauen
   - Vergessen Sie nie sich anzuschnallen, ein angelegter Gurt kann 
     Ihr Leben retten

Sollten Sie in einen Unfall verwickelt sein oder als erster an eine Unfallstelle kommen: Leisten Sie erste Hilfe und rufen Sie umgehend die Polizei unter 110!

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

