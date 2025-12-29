POL-WAF: Beckum. Einbruch in Optik-Fachgeschäft - Hinweise erbeten
Warendorf (ots)
Unbekannte Täter sind über die Weihnachtstage und das Wochenende in ein Optik-Fachgeschäft in Beckum eingebrochen.
Zwischen Mittwoch (24.12.2025, 12.00 Uhr) und Montag (29.12.2025, 08.50 Uhr) verschafften sich die Unbekannten gewaltsam Zugang zu dem Ladengeschäft an der Elisabethstraße, stahlen unter anderem diverse Brillen und flüchteten anschließend.
Wer kann Hinweise zu dem Einbruch, den Tätern oder dem Verbleib der Beute geben?
Melden Sie sich bei der Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.
