Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Einbruch in Optik-Fachgeschäft - Hinweise erbeten

Warendorf (ots)

Unbekannte Täter sind über die Weihnachtstage und das Wochenende in ein Optik-Fachgeschäft in Beckum eingebrochen.

Zwischen Mittwoch (24.12.2025, 12.00 Uhr) und Montag (29.12.2025, 08.50 Uhr) verschafften sich die Unbekannten gewaltsam Zugang zu dem Ladengeschäft an der Elisabethstraße, stahlen unter anderem diverse Brillen und flüchteten anschließend.

Wer kann Hinweise zu dem Einbruch, den Tätern oder dem Verbleib der Beute geben?

Melden Sie sich bei der Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

