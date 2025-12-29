POL-WAF: Ahlen-Vorhelm. Brand eines Pkw
Warendorf (ots)
Feuerwehr und Polizei sind am Montagmorgen (29.12.2025, 05.23 Uhr) zu einem Pkw-Brand in Ahlen-Vorhelm gerufen worden.
Das Auto stand an der Straße Geisebrink und geriet aus noch unklarer Ursache in Brand. Kräfte der Feuerwehr löschten das Feuer. Auch ein danebenstehender Anhänger wurde durch die Flammen beschädigt.
Personen befanden sich nicht im Pkw, die Löscharbeiten waren gegen 07.45 Uhr abgeschlossen.
Ermittlungen zur Brandursache sind eingeleitet.
