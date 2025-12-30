POL-WAF: Ennigerloh. Zusammenstoß zweier Autos
Warendorf (ots)
Bei einem Verkehrsunfall ist am Montag (29.12.2025, 16.15 Uhr) eine Autofahrerin in Ennigerloh leicht verletzt worden.
Die 72-jährige Ennigerloherin fuhr Richtung Clemens-August-Straße. Als sie nach links abbog, stieß sie mit dem Auto eines von links kommenden 85-jährigen Mann aus Enniger zusammen.
Beide verletzten sich leicht, die 72-Jährige wurde durch Rettungskräfte zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.
Der Sachschaden wird auf 19.000 Euro geschätzt.
Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell