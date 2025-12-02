Hauptzollamt Düsseldorf

HZA-D: Zoll und Polizei prüfen in gemeinsamer Aktion in Düsseldorf

Zusammenarbeit von Zoll und Polizei führt zur Aufdeckung von zahlreichen Verstößen

Düsseldorf (ots)

Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) des Hauptzollamts Düsseldorf prüfte zusammen mit Kolleginnen und Kollegen der Landespolizei Düsseldorf in der Nacht vom 28.11.25 auf den 29.11.25 mehrere Unternehmen mit den Schwerpunkten Kioske und Gastronomie.

Die Kontrollen des Zolls führten zur folgenden Verdachtsfällen: - Verdacht auf Mindestlohnunterschreitung in 5 Fällen - Verdacht auf unerlaubte Ausländerbeschäftigung in 2 Fällen - Verdacht auf Erwerbstätigkeit ohne Erlaubnis in 2 Fällen - Verdacht auf nicht oder nicht richtig geführte Stundenaufzeichnungen in 2 Fällen - Verdacht auf Nichtanmeldung zur Sozialversicherung in 4 Fällen - Verdacht auf nicht erstellte Sofortmeldung in 1 Fall - Verdacht auf Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitsentgelt in 4 Fällen

Im Nachgang zu den Prüfungen stehen umfangreiche Ermittlungen an, die einige Zeit in Anspruch nehmen werden.

Der Zoll zieht ein positives Fazit aus der gemeinsamen Prüfung, besonders in Hinblick auf die Zusammenarbeit mit der Polizei und plant, solche Einsätze in der Zukunft zu wiederholen.

