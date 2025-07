Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Delmenhorst ist am Montag, 21. Juli 2025, gegen 11:20 Uhr, hoher Sachschaden entstanden. Die beteiligten Personen blieben aber unverletzt.

Zur Unfallzeit war ein 38-jähriger Delmenhorster mit einem Kleintransporter in der Feuerbachstraße unterwegs. Beim Rechtsabbiegen in die Deichhorster Straße kollidierte er mit dem Sportwagen einer 46-Jährigen aus Delmenhorst, die die Straße in Richtung Brauenkamper Straße befuhr.

Nach dem Zusammenstoß war der Sportwagen nicht mehr fahrbereit. Es entstanden Schäden in Höhe von etwa 30.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell