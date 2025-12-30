POL-WAF: Drensteinfurt. Auto alkoholisiert in Graben gefahren
Warendorf (ots)
Für einen 46-jährigen Autofahrer aus Drensteinfurt-Rinkerode hat der Montagabend (29.12.2025, 18.53 Uhr) sicherlich anders geendet als geplant.
Der Mann fuhr zunächst auf der Straße Natorp in Drensteinfurt, als er sein Auto in einen Graben lenkte - vermutlich aufgrund starker Alkoholisierung. Verletzt wurde er dabei nicht und auch Schaden am Auto oder im Graben entstand nicht.
Polizisten untersagten ihm allerdings die Weiterfahrt, stellten den Fahrzeugschlüssel sicher, ordneten die Entnahme einer Blutprobe an und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.
