Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Mutmaßlicher Einbrecher gestellt

Recklinghausen (ots)

Ein Anwohner der Steinstraße bemerkte in der vergangenen Nacht (ca. 02:00 Uhr) einen verdächtigen Mann im Keller eines Mehrfamilienhauses. Er informierte sofort die Polizei. Die Polizistinnen und Polizisten konnten den mutmaßlichen Einbrecher kurze Zeit später stellen. Nach ersten Erkenntnissen war er über die Haustür in den Keller gelangt - zu den Kellerräumen hatte er sich noch keinen Zugang verschafft. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 42-jährigen Mann aus Lünen. Er hatte unter anderem einen Schraubenzieher und eine Taschenlampe dabei. Die Polizei stellte das mutmaßliche Einbruchswerkzeug sicher. Gegen den 42-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Er wurde zur Polizeiwache gebracht. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell