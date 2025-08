Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Verdacht auf Drogenhandel: Untersuchungshaft für 20-Jährigen

Mönchengladbach (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 31. Juli, haben Einsatzkräfte der Polizei bei einer Verkehrskontrolle einen 20-Jährigen angehalten, gegen den sich der Verdacht des Handels mit Betäubungsmitteln ergab. Der Mann wurde vorläufig festgenommen, ein Haftrichter ordnete am nächsten Tag U-Haft gegen ihn an.

Gegen 1 Uhr am frühen Donnerstagmorgen führte ein Streifenteam der Polizei an der Kabelstraße im Ortsteil Westend eine Verkehrskontrolle durch. Kontrolliert wurden der 20-jährige Fahrer und der 22-jährige Beifahrer eines Pkw, aus dem die Beamten deutlich Cannabisgeruch wahrnahmen. Ein freiwilliger Drogenvortest beim Fahrzeugführer verlief positiv. Bei der Durchsuchung des Mannes fanden die Einsatzkräfte einen vierstelligen Geldbetrag sowie ein Messer in seinen Taschen.

Eine daraufhin angeforderte Diensthundeführerin durchsuchte mit Rauschgiftspürhund Bane das Fahrzeug, in dem sich mehrere Konsumeinheiten verschiedener Betäubungsmittel befanden sowie Utensilien, die den Verdacht des Handels mit den Substanzen nahelegten.

Die Einsatzkräfte nahmen beide Personen vorläufig fest und stellten die fraglichen Gegenstände sicher. Im Polizeipräsidium entnahm ein Bereitschaftsarzt dem 20-Jährigen zudem eine Blutprobe, da gegen ihn auch ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet wurde wegen unerlaubten Führens eines Kraftfahrzeuges unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.

Die Kriminalpolizei prüfte in Absprache mit der Staatsanwaltschaft mögliche Haftgründe gegen beide Personen. Während sich gegen den 22-jährigen Beifahrer keine ergaben, wurde der 20-Jährige am Mittag des Folgetags, 1. August, von Ermittlern der Kriminalpolizei einem Haftrichter vorgeführt.

Dieser folgte dem Antrag der Staatsanwaltschaft und ordnete die Untersuchungshaft aufgrund des illegalen Handelns in nicht geringer Menge von Betäubungsmitteln im besonders schweren Fall an. (et)

