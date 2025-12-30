PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum-Neubeckum. Einbruch in Werkstatt

Warendorf (ots)

Unbekannte Täter sind am Montag (29.12.2025) gegen 02.13 Uhr in die Werkstatt eines Reifenhandels an der Kaiser-Wilhelm-Straße in Neubeckum eingebrochen.

Gewaltsam verschafften sich die Täter über ein Fenster Zugang zu dem Gebäude und flüchteten anschließend unerkannt.

Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Alle Meldungen Alle
  • 30.12.2025 – 08:19

    POL-WAF: Drensteinfurt. Auto alkoholisiert in Graben gefahren

    Warendorf (ots) - Für einen 46-jährigen Autofahrer aus Drensteinfurt-Rinkerode hat der Montagabend (29.12.2025, 18.53 Uhr) sicherlich anders geendet als geplant. Der Mann fuhr zunächst auf der Straße Natorp in Drensteinfurt, als er sein Auto in einen Graben lenkte - vermutlich aufgrund starker Alkoholisierung. Verletzt wurde er dabei nicht und auch Schaden am Auto oder im Graben entstand nicht. Polizisten untersagten ...

    mehr
  • 30.12.2025 – 08:10

    POL-WAF: Warendorf-Freckenhorst. Feuer in Einfamilienhaus

    Warendorf (ots) - Feuerwehr und Polizei sind am Montag (29.12.2025, 16.15 Uhr) zu einem Brand in einem Einfamilienhaus an der Straße Stiftshof in Warendorf-Freckenhorst gerufen worden. Zunächst hieß es, ein Dachstuhl würde brennen. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte waren die Bewohner bereits aus dem Gebäude raus, Feuer oder Rauch jedoch nicht mehr zu erkennen. Die Bewohner hatten das Feuer im Bereich eines Bettes in ...

    mehr
  • 30.12.2025 – 07:32

    POL-WAF: Sendenhorst. VW Passat angefahren und geflüchtet

    Warendorf (ots) - Eine unbekannte Frau ist am Montag (29.12.2025, 19.45) beim Rangieren mit ihrem Auto gegen einen schwarzen VW Passat gefahren, hat ihn beschädigt und ist danach geflüchtet. Das Auto stand am rechten Fahrbahnrand an der Straße Südtor in Sendenhorst. Wir bitten die Unbekannte und weitere Zeugen sich bei der Polizei Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren