Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum-Neubeckum. Einbruch in Werkstatt

Warendorf (ots)

Unbekannte Täter sind am Montag (29.12.2025) gegen 02.13 Uhr in die Werkstatt eines Reifenhandels an der Kaiser-Wilhelm-Straße in Neubeckum eingebrochen.

Gewaltsam verschafften sich die Täter über ein Fenster Zugang zu dem Gebäude und flüchteten anschließend unerkannt.

Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell