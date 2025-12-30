POL-WAF: Beckum-Neubeckum. Einbruch in Werkstatt
Warendorf (ots)
Unbekannte Täter sind am Montag (29.12.2025) gegen 02.13 Uhr in die Werkstatt eines Reifenhandels an der Kaiser-Wilhelm-Straße in Neubeckum eingebrochen.
Gewaltsam verschafften sich die Täter über ein Fenster Zugang zu dem Gebäude und flüchteten anschließend unerkannt.
Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.
