Polizei Warendorf

POL-WAF: Sendenhorst. Porsche Cayenne angefahren und beschädigt

Warendorf (ots)

Ein Unbekannter hat am Samstag (27.12.2025) einen grauen Porsche Cayenne in Sendenhorst angefahren, beschädigt und ist geflüchtet.

Das Auto stand zwischen 17.55 Uhr und 20.25 Uhr auf dem Parkplatz einer Gaststätte an der Straße Hardt und wurde rechtsseitig beschädigt.

Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

