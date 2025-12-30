POL-WAF: Sendenhorst. Porsche Cayenne angefahren und beschädigt
Warendorf (ots)
Ein Unbekannter hat am Samstag (27.12.2025) einen grauen Porsche Cayenne in Sendenhorst angefahren, beschädigt und ist geflüchtet.
Das Auto stand zwischen 17.55 Uhr und 20.25 Uhr auf dem Parkplatz einer Gaststätte an der Straße Hardt und wurde rechtsseitig beschädigt.
Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.
Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:
Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/
Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/
Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell