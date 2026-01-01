PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt. Dachstuhlbrand im Mehrfamilienhaus

Warendorf (ots)

Am 01.01.2026, um 00:55 Uhr, wurde die Leitstelle der Feuerwehr Kreis Warendorf über einen Dachstuhlbrand eines Mehrfamilienhauses in Drensteinfurt, Kurze Straße, informiert. Einsatzkräfte konnten vor Ort offene Flammen im Bereich eines Balkons im Dachgeschoss und im Dachstuhl feststellen. Durch die freiwillige Feuerwehr Drensteinfurt wurde der Brand gelöscht. Personen wurde nicht verletzt. Es entstand Gebäudeschaden in bisher unbekannter Höhe. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

