Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt. Dachstuhlbrand im Mehrfamilienhaus

Warendorf (ots)

Am 01.01.2026, um 00:55 Uhr, wurde die Leitstelle der Feuerwehr Kreis Warendorf über einen Dachstuhlbrand eines Mehrfamilienhauses in Drensteinfurt, Kurze Straße, informiert. Einsatzkräfte konnten vor Ort offene Flammen im Bereich eines Balkons im Dachgeschoss und im Dachstuhl feststellen. Durch die freiwillige Feuerwehr Drensteinfurt wurde der Brand gelöscht. Personen wurde nicht verletzt. Es entstand Gebäudeschaden in bisher unbekannter Höhe. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

