Polizei Warendorf

POL-WAF: Kreis Warendorf. Silvesternacht mit verschiedenen Einsätzen

Warendorf (ots)

Zu 49 Einsätzen in Zusammenhang mit Silvester sind Polizisten zwischen Mittwoch (31.12.2025, 18.00 Uhr) und Donnerstag (01.01.2026, 06.00 Uhr) im Kreis Warendorf gerufen worden.

Brände, grober Unfug und Ruhestörungen waren überwiegend die Anlässe.

Wie bereits berichtet geriet gegen 00.55 Uhr der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses in der Kurze Straße in Drensteinfurt in Brand. Kräfte der Feuerwehr löschten den Brand, verletzt wurde niemand.

In der Bahnhofstraße in Drensteinfurt warfen Unbekannte gegen 22.05 Uhr brennendes Material in einen Altkleidercontainer. Auch hier löschten Kräfte der Feuerwehr den Brand, verletzt wurde niemand.

In Ahlen warfen mehrere Personen Böller in Mülleimer, unter anderem an der Zeche Westfalen und an der Beckumer Straße. Zeugen beobachteten die Vorgänge und meldeten sie der Polizei. Vor Ort konnten jeweils keine Personen festgestellt werden.

Darüber hinaus versuchten Jugendliche mit Pyrotechnik in Ahlen auf einen Kirchturm zu zielen, Polizisten unterbanden dies. Unter anderem in Everswinkel wurden Böller unter Autos geschmissen und in Sassenberg zündete eine Gruppe Jugendlicher eine Pyrotechnik-Batterie auf einer Querungshilfe.

Auch zu körperlichen Auseinandersetzungen kam es, überwiegend im privaten Umfeld.

Am Bürgerzentrum Schuhfabrik in Ahlen wurden die Beamten gegen 04.37 Uhr zu einer Auseinandersetzung dreier Personen gerufen, die sich gegenseitig geschubst und geschlagen haben sollen. Zur Durchsetzung eines Platzverweises wurde eine Person der Gruppe ins Gewahrsam gebracht.

Gegen 05.54 Uhr ging ein weiterer Notruf wegen Ruhestörung und einer Schubserei in der Rottmannstraße in Ahlen bei der Polizei ein, hier mussten zwei Personen durch Rettungskräfte medizinisch behandelt werden.

Drei Platzverweise wurden insgesamt in der Nacht ausgesprochen und eine Strafanzeige wegen Körperverletzung gefertigt.

Wir wünschen allen im Kreis Warendorf ein erfolgreiches und gutes Jahr 2026 mit respektvollem Umgang und friedlichem Miteinander.

