Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person in Zetel

Zetel (ots)

Am 05.01.2026, gegen 08:55 Uhr, kam es auf der Neuenburger Straße in Zetel zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr die Beteiligte die Neuenburger Straße (L 815) in Fahrtrichtung Neuenburg, als sie vermutlich infolge eines medizinischen Notfalls nach links von der Fahrbahn abkam und mit einem Straßenbaum kollidierte.

Die Fahrzeugführerin erlitt dabei schwere Verletzungen und wurde zur weiteren medizinischen Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

