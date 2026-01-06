Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Wilhelmshaven (ots)

Im Zeitraum von Samstag, 03.01.2026, 21:00 Uhr, bis Montag, 05.01.2026, 09:30 Uhr, kam es in der Weserstraße auf Höhe der Hausnummer 119 zu einem Verkehrsunfall. Ein dort abgestellter weißer Transporter der Marke Opel wurde vermutlich beim Vorbeifahren durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug im Heckbereich linksseitig beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Beteiligter nachzukommen. Die Polizei Wilhelmshaven bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 04421/942-0 zu melden.

