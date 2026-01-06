PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Wilhelmshaven (ots)

Im Zeitraum von Samstag, 03.01.2026, 21:00 Uhr, bis Montag, 05.01.2026, 09:30 Uhr, kam es in der Weserstraße auf Höhe der Hausnummer 119 zu einem Verkehrsunfall. Ein dort abgestellter weißer Transporter der Marke Opel wurde vermutlich beim Vorbeifahren durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug im Heckbereich linksseitig beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Beteiligter nachzukommen. Die Polizei Wilhelmshaven bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 04421/942-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Alle Meldungen Alle
  • 06.01.2026 – 14:23

    POL-WHV: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person in Zetel

    Zetel (ots) - Am 05.01.2026, gegen 08:55 Uhr, kam es auf der Neuenburger Straße in Zetel zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr die Beteiligte die Neuenburger Straße (L 815) in Fahrtrichtung Neuenburg, als sie vermutlich infolge eines medizinischen Notfalls nach links von der Fahrbahn abkam und mit einem Straßenbaum kollidierte. Die Fahrzeugführerin erlitt ...

    mehr
  • 06.01.2026 – 14:04

    POL-WHV: Aufbruch eines Geldfachs an Selbstbedienungsverkaufsstand

    Wilhelmshaven (ots) - Im Zeitraum vom 05.01.2026, 02:08 Uhr bis 02:18 Uhr, kam es zu einem Diebstahl an einem Selbstbedienungs-Eierverkaufsstand in Wilhelmshaven-Fedderwarden, Poststraße. Nach bisherigen Erkenntnissen brach ein bislang unbekannter Täter das abgeschlossene Geldfach der sogenannten "Eierhütte" mit einem Zimmermannshammer auf. Das im Fach befindliche Bargeld wurde in bislang unbekannter Höhe entwendet. ...

    mehr
  • 06.01.2026 – 12:51

    POL-WHV: Diebstahl von Trittplatten an Notausgangs-Fluchttreppe

    Varel (ots) - Im Zeitraum vom 24.12.2025 bis 01.01.2026 wurden an der Notausgangs-Fluchttreppe der Grundschule Osterstraße mehrere metallene Trittplatten entwendet. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden drei verschweißte Trittplatten gewaltsam aus der Konstruktion entfernt. Aufgrund der Bauweise ist davon auszugehen, dass der oder die Täter sich über einen längeren ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren