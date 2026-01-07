PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Wilhelmshaven (ots)

Am 30.12.25, zwischen 14.40 Uhr und 15.24 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Mitscherlichstraße zu einem Verkehrsunfall. Dort wurde ein schwarzer BMW vermutlich beim Ein- oder Ausparken durch ein anderes Fahrzeug hinten linksseitig beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne seiner Mitteilungspflicht nachzukommen. Die Polizei Wilhelmshaven bittet etwaige Zeugen, sich unter 04421/942-0 zu melden.

