Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Brand in Bushaltestelle in Sande
Sande (ots)
Am 06.01.2026 geriet gegen 18:03 Uhr an der Bushaltestelle der OBS Sande im Falkenweg in Sande aus bislang ungeklärter Ursache ein dort abgestellter Rucksack in Brand.
Durch das Brandgeschehen wurden der Rucksack selbst, die Überdachung der Bushaltestelle sowie eine Abfahrtstafel beschädigt. Hinweise auf einen Verursacher liegen derzeit nicht vor.
Die Freiwillige Feuerwehr Sande konnte den Brand löschen. Die Schadenshöhe wird auf etwa 250 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.
