Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Brand in Bushaltestelle in Sande

Sande (ots)

Am 06.01.2026 geriet gegen 18:03 Uhr an der Bushaltestelle der OBS Sande im Falkenweg in Sande aus bislang ungeklärter Ursache ein dort abgestellter Rucksack in Brand.

Durch das Brandgeschehen wurden der Rucksack selbst, die Überdachung der Bushaltestelle sowie eine Abfahrtstafel beschädigt. Hinweise auf einen Verursacher liegen derzeit nicht vor.

Die Freiwillige Feuerwehr Sande konnte den Brand löschen. Die Schadenshöhe wird auf etwa 250 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

