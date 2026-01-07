Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Verkehrskontrolle mit Verstoß gegen die Kindersicherung
Sande (ots)
Am 06.01.2026 wurde gegen 16:00 Uhr im Rahmen einer Verkehrskontrolle ein Pkw in der Hauptstraße in Sande kontrolliert.
Während der Kontrolle stellten die eingesetzten Polizeibeamten fest, dass sich ein Kind auf der Rückbank im Fußraum des Fahrzeugs befand. Das Kind war dort aus Platzgründen untergebracht. Eine ordnungsgemäße Sicherung, insbesondere durch einen vorgeschriebenen Kindersitz, war nicht vorhanden.
Gegen den Fahrzeugführer wurde ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven
Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI
Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell