Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Versammlung- und Veranstaltungsgeschehen in Wilhelmshaven

Wilhelmshaven (ots)

Am 07.01.2026 fand in Wilhelmshaven eine angemeldete Veranstaltung statt. Der Einlass begann gegen 17:00 Uhr, der Veranstaltungsbeginn war für 18:00 Uhr vorgesehen. Nach dem öffentlichen Bekanntwerden der Veranstaltung wurde zudem eine Gegenversammlung angemeldet, die in unmittelbarer Nähe des Veranstaltungsortes stattfinden sollte. Die Polizei begleitete Beide lageangepasst im Zeitraum von etwa 17:00 Uhr bis 20:00 Uhr. Störungen wurden nicht bekannt. Im Vorfeld der Veranstaltung kam es zu einer Sachbeschädigung. Im Zeitraum vom 06.01.2026, 17:00 Uhr, bis zum 07.01.2026, 08:50 Uhr, wurde an der Eingangstür der angemieteten Veranstaltungsräumlichkeiten in der Marktstraße eine Beschädigung festgestellt. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

