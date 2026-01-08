PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-WHV: Winterglätte: Fahren Sie vorsichtig und angepasst! - kleinere Verkehrsunfälle

Wilhelmshaven/Friesland (ots)

Aufgrund der anhaltenden, jahreszeitlich nicht unüblichen Witterungslage mit Schneeglätte mahnt die Polizei weiterhin zu einer angepassten und besonders vorsichtigen Fahrweise. Bereits kleinere Unachtsamkeiten können bei winterlichen Straßenverhältnissen zu Verkehrsunfällen führen. Im Inspektionsbereich kam es im am heutigen Tag zu 15 witterungsbedingten Verkehrsunfällen. 13 im PK Jever und zwei im PK Varel. Überwiegend handelte es sich um Bagatellunfälle. In drei Fällen wurden Unfallbeteiligte leicht verletzt.

Verkehrsteilnehmende werden gebeten, für notwendige Fahrten mehr Zeit einzuplanen und ihre Geschwindigkeit den Straßen- und Sichtverhältnissen anzupassen. Mit Blick auf die prognostizierten Schneefälle am kommenden Tag sollten Fahrten möglichst sorgfältig geplant oder - sofern möglich - zeitlich verschoben werden.

Darüber hinaus weist die Polizei auf folgende Punkte hin: - Halten Sie einen deutlich größeren Sicherheitsabstand ein. - Vermeiden Sie abrupte Lenk-, Brems- und Beschleunigungsmanöver. - Nutzen Sie ausschließlich Fahrzeuge mit geeigneter Winterbereifung. - Rechnen Sie insbesondere auf Nebenstraßen, Brücken, schattigen Strecken und Geh- bzw. Radwegen mit erhöhter Glätte. - Fußgängerinnen und Fußgänger sowie Radfahrende sollten ebenfalls besondere Vorsicht walten lassen.

Die Polizei bittet alle Verkehrsteilnehmenden um umsichtiges Verhalten, um Unfälle und Verletzungen zu vermeiden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

