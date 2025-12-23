PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Hochwertiger Audi gestohlen

Erfurt (ots)

In der Nacht zu Montag wurde im Erfurter Ortsteil Büßleben ein hochwertiger Audi gestohlen. Gegen 02:20 Uhr betraten Unbekannte ein umfriedetes Grundstück und entwendeten das Fahrzeug im Wert von etwa 45.000 Euro. Der Wagen war mit einem Keyless-Go-System ausgestattet. Es ist davon auszugehen, dass Diebe das Funksignal des Systems manipuliert haben und so das Fahrzeug stehlen konnten. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung unter Beteiligung mehrerer Polizeidienststellen blieb bislang ohne Erfolg. Die Ermittlungen dauern an. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 22.12.2025 – 13:35

    LPI-EF: Einbruch in Geräteschuppen

    Sömmerda (ots) - Sonntagmittag wurde die Polizei über den Einbruch in einen Geräteschuppen informiert. Im Tatzeitraum von Montag bis Sonntag versuchten Unbekannte zunächst, im Sömmerdaer Ortsteil Rohrborn ein Gartentor aufzubrechen, um auf ein Grundstück zu gelangen. Da der Versuch offenbar misslang, überstiegen die Täter den Zaun. Anschließend entwendeten sie aus einem Schuppen u. a. ein Hauswasserwerk und eine ...

    mehr
  • 22.12.2025 – 10:50

    LPI-EF: Ladendieb flüchtet nach Spielzeugdiebstahl

    Erfurt (ots) - Zu einem räuberischen Diebstahl kam es Samstagmittag in einer Drogerie in der Erfurter Innenstadt. Gegen 13:25 Uhr entnahm ein 45-jähriger polizeibekannter Mann mehrere Spielwaren im Wert von etwa 130 Euro aus einem Warenaufsteller und verstaute diese in einem Beutel. Anschließend begab er sich in Richtung Ausgang, ohne die Ware zu bezahlen. Ein Ladendetektiv hatte die Tat beobachtet und versuchte, den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren