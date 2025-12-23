Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Hochwertiger Audi gestohlen

Erfurt (ots)

In der Nacht zu Montag wurde im Erfurter Ortsteil Büßleben ein hochwertiger Audi gestohlen. Gegen 02:20 Uhr betraten Unbekannte ein umfriedetes Grundstück und entwendeten das Fahrzeug im Wert von etwa 45.000 Euro. Der Wagen war mit einem Keyless-Go-System ausgestattet. Es ist davon auszugehen, dass Diebe das Funksignal des Systems manipuliert haben und so das Fahrzeug stehlen konnten. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung unter Beteiligung mehrerer Polizeidienststellen blieb bislang ohne Erfolg. Die Ermittlungen dauern an. (DS)

