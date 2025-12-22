Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Ladendieb flüchtet nach Spielzeugdiebstahl

Erfurt (ots)

Zu einem räuberischen Diebstahl kam es Samstagmittag in einer Drogerie in der Erfurter Innenstadt. Gegen 13:25 Uhr entnahm ein 45-jähriger polizeibekannter Mann mehrere Spielwaren im Wert von etwa 130 Euro aus einem Warenaufsteller und verstaute diese in einem Beutel. Anschließend begab er sich in Richtung Ausgang, ohne die Ware zu bezahlen. Ein Ladendetektiv hatte die Tat beobachtet und versuchte, den Mann am Verlassen des Geschäfts zu hindern. Der Täter schlug daraufhin die Hand des Detektivs weg und flüchtete in eine Nebengasse. Dort konnte er von dem Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes gestellt, zu Boden gebracht und bis zum Eintreffen der Polizei fixiert werden. Dabei setzte sich der 45-Jährige zur Sicherung seiner Beute zur Wehr, blieb jedoch erfolglos. Bei der anschließenden Anzeigenaufnahme verlief ein freiwilliger Drogenvortest positiv. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen räuberischen Diebstahls und versuchter Körperverletzung gegen den 45-jährigen Erfurter ein. (DS)

