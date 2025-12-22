Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Reifen zerstochen und Kotflügel beschädigt: Täter von Passanten gestellt

Erfurt (ots)

Freitagabend kam es in der Theo-Neubauer-Straße in Erfurt zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten Skoda. Gegen 18:40 Uhr stach ein 29-Jähriger ohne ersichtlichen Grund mit einem Messer in zwei Reifen und trat anschließend gegen den Kotflügel des Autos. Dabei verursachte er einen Schaden von etwa 1.500 Euro. Passanten beobachteten die Tat und hielten den Mann bis zum Eintreffen der Polizei fest. Bei der anschließenden Anzeigenaufnahme stellte sich heraus, dass der 29-jährige unter dem Einfluss von Cannabis und Kokain gestanden hatte. Gegen ihn wurde ein Verfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell