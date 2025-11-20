Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: Mit der Drehleiter über den Celler Weihnachtsmarkt

Celle (ots)

In den letzten Tagen hat sich in unserer schönen Innenstadt wieder einiges getan. Inmitten der historischen Fachwerkkulisse entstand der traditionelle Weihnachtsmarkt, der ab Montag zum Bummeln und Genießen einlädt.

Doch auch zur Weihnachtsmarktzeit ist die hohe Brandlast der Celler Altstadt nicht zu vergessen. Wie in den vergangenen Jahren führten wir daher auch in diesem Jahr eine Befahrung durch. Mit einer Drehleiter wurde die allgemeine Befahrbarkeit des Marktes sowie an Schwerpunkten die Anfahrt zu Aufstellungspunkten der Drehleitern geprobt. Diese Punkte sind notwendig, um die umliegende Bebauung mit der Drehleiter zu erreichen. Am Ende stand es dann fest, es passt!

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Celle, übermittelt durch news aktuell