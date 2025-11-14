Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: PKW in Vollbrand auf dem Wilhelm-Heinichen-Ring

Celle (ots)

Am Freitag um 14:25 Uhr wurde die Feuerwehr Celle zu einem Fahrzeugbrand auf dem Wilhelm-Heinichen-Ring alarmiert. Nach einem Unfall brannte ein PKW in Vollbrand. Zur Brandbekämpfung wurde ein C-Rohr unter Atemschutz eingesetzt. Der Wilhelm-Heinichen-Ring war zwischen der Straße "Vor den Fuhren" und der Bahnüberführung voll gesperrt.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurde bei zwei Häuser in der Straße Sandfeld kontrolliert, ob es hier zu einer Beeinträchtigung durch den Rauch gekommen ist.

Im Einsatz waren die Ortsfeuerwehr Celle-Hauptwache, der Rettungsdienst und die Polizei.

