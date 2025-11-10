Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: Balkon eines achtgeschossigen Wohngebäudes in Vollbrand - Mehrere Wohnungen verraucht!

Celle (ots)

Am Montag um 16:45 Uhr wurde die Feuerwehr Celle zu einem Zimmerbrand auf den Vorwerker Platz alarmiert.

Bei Eintreffen der Feuerwehr ergab sich folgende Lage: Flammen schlugen aus dem Balkon im Erdgeschoss eines achtgeschossigen Wohngebäudes. Es drohte ein Flammenüberschlag in die oberen Stockwerke. Es war nicht bekannt, ob sich noch Personen in der betroffenen Wohnung befanden. Die Ausdehnung des Brandes war unbekannt.

Unverzüglich wurde die Brandbekämpfung von außen eingeleitet. Hierbei kam ein Trupp unter Atemschutz zum Einsatz, der im weiteren Einsatzverlauf auf den Balkon vorging. Eine weitere Ausdehnung des Brandes konnte verhindert werden. Aufgrund der Hitzeentwicklung waren die Scheiben zwischen Balkon und Wohnung geplatzt, so dass es zu einer starken Verrauchung der zum Balkon gehörigen Wohnung kam. Bei einer Absuche der Wohnung konnten keine Personen festgestellt werden. Zwei Katzen konnten jedoch nur noch tot aus der Wohnung geborgen werden.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung im Außenbereich wurden alle Wohnungen oberhalb der Brandwohnung kontrolliert. Insgesamt waren vier weitere Wohnungen durch den Brandrauch betroffen. Aus einer dieser Wohnungen wurde eine Katze gerettet. Ein Feuerwehrmann wurde hierbei durch einen Katzenbiss verletzt. Die Katze wurde dem Tierschutz übergeben.

Einige Bewohner wurden vor Ort durch den Rettungsdienst betreut und gesichtet.

Zur Brandursache kann die Feuerwehr keine Angaben machen.

Im Einsatz waren die Ortsfeuerwehren Garßen, Groß Hehlen und Celle-Hauptwache. Des Weiteren war der Rettungsdienst, der Führungsdienst des Landkreises Celle als organisatorischer Leiter des Rettungsdienstes und die Polizei im Einsatz.

