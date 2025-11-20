Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: Einsatzübung in Westercelle

Celle (ots)

Am Mittwochabend führte die Ortsfeuerwehr Westercelle eine gemeinsame Einsatzübung mit der Außenwache Neustadt-Heese der Ortsfeuerwehr Celle-Hauptwache in Westercelle durch. Als Übungsobjekt stand ein leerstehender Gewerbekomplex an der Hannoverschen Heerstraße zur Verfügung.

Schwerpunkt der Übung war die Absuche und Orientierung in dem weitläufigen Gebäudekomplex der aus unterschiedlichen Ladengeschäften, Bürobereichen und Lagerflächen besteht. Um die Räumlichkeiten koordiniert und systematisch abzusuchen, mussten die Einsatzkräfte unterschiedliche Suchtechniken anwenden. Hierbei mussten auch diverse Zugänge geschaffen werden und zum Beispiel Türen gewaltsam geöffnet werden. Hierfür bot das Übungsobjekt, das zurückgebaut werden soll, viele Möglichkeiten, um das Übungsszenario realitätsnah durchzuführen.

Neben der Feuerwehr beteiligte sich das Deutsche Rote Kreuz mit einem Fahrzeug an der Einsatzübung.

Durch die Einsatzkräfte konnten insgesamt 13 Personen aus dem Gebäude gerettet werden. Hierbei geht ein Dank an die DLRG Celle, die die Übung mit Darstellern unterstützte.

Des Weiteren bedanken wir uns bei EDEKA Cramer sowie bei der Firma A&S Betondemontage für die Bereitstellung des Objektes und für die Unterstützung bei der Durchführung der Übung.

