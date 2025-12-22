Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mann bei Angriff mit Glasflasche verletzt

Erfurt (ots)

Freitagabend kam es im Eingangsbereich eines Supermarktes in der Kranichfelder Straße zu einer gefährlichen Körperverletzung. Gegen 21:20 Uhr geriet ein 31 Jahre alter Mann mit einer anderen Personengruppe in Streit. Im weiteren Verlauf trat ein bislang unbekannter Mann aus der Gruppe hervor und schlug dem Geschädigten mit einer Glasflasche von hinten gegen den Kopf. Der 31-Jährige erlitt durch den Schlag leichte Schnittverletzungen und musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Täter flüchtete in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung nach ihm verlief ohne Erfolg. (DS)

