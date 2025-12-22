PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruch in Erdgeschosswohnung am Nettelbeckufer

Erfurt (ots)

Auf eine Erdgeschosswohnung hatten es Einbrecher im Norden der Landeshauptstadt abgesehen. In der Nacht von Freitag bis Samstag gelangten bislang Unbekannte durch das Übersteigen der Brüstung auf den Balkon einer Wohnung am Nettelbeckufer. Anschließend hebelten sie mit einem unbekannten Werkzeug die Balkontür auf und verschafften sich so Zutritt zu den Räumlichkeiten. Dort durchsuchten sie mehrere Schränke und entwendeten etwa 600 Euro Bargeld. Die Höhe des entstandenen Sachschadens konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht beziffert werden. Die Kriminalpolizei wurde zur Spurensicherung angefordert und Ermittlungen wegen besonders schweren Diebstahls und Sachbeschädigung wurden aufgenommen. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 22.12.2025 – 07:01

    LPI-EF: Hoher Sachschaden bei Fahrzeugbrand in der Erfurter Innenstadt

    Erfurt (ots) - Am späten Samstagabend kam es in Erfurt zu einem Fahrzeugbrand mit erheblichem Sachschaden. Gegen 23:50 Uhr geriet ein geparkter Mercedes-Benz im Bereich Krämpferufer Ecke Lindenweg aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Das Auto brannte vollständig aus. Der entstandene Schaden wurde auf etwa 65.000 Euro geschätzt. Infolge der Hitzeentwicklung ...

    mehr
  • 21.12.2025 – 08:07

    LPI-EF: Grober Unfug

    Sömmerda (ots) - In den frühen Morgenstunden des Sonntags, 21.12.2025, kam es gegen 04:55 Uhr im Bereich Großrudestedt, Ortsteil Schoßvippach, zu einer Verkehrsbeeinträchtigung. Nach einem Hinweis lagen mehrere Leitpfosten auf der Fahrbahn, wodurch eine potentielle Gefährdung für den Straßenverkehr bestand. Die eingesetzten Kräfte stellten vor Ort fest, dass insgesamt sieben Leitpfosten aus ihren Halterungen gezogen worden waren und am Straßenrand lagen. Die ...

    mehr
  • 21.12.2025 – 08:05

    LPI-EF: Geöffnete Pakete aufgefunden- Polizei ermittelt wegen Diebstahl

    Sömmerda (ots) - Am Samstag, den 20.12.2025, wurde der Polizei gegen 15:00Uhr ein Vorfall in Gangloffsömmern gemeldet, bei dem mehrere geöffnete Pakete aufgefunden wurden. Ein Mitteiler stellte in einem Gebüsch insgesamt drei Pakete fest, die an Adressaten in Greußen, Westgreußen und Ebeleben zugestellt werden sollten. Durch die eingesetzten Polizeibeamten konnte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren