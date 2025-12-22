Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruch in Erdgeschosswohnung am Nettelbeckufer

Erfurt (ots)

Auf eine Erdgeschosswohnung hatten es Einbrecher im Norden der Landeshauptstadt abgesehen. In der Nacht von Freitag bis Samstag gelangten bislang Unbekannte durch das Übersteigen der Brüstung auf den Balkon einer Wohnung am Nettelbeckufer. Anschließend hebelten sie mit einem unbekannten Werkzeug die Balkontür auf und verschafften sich so Zutritt zu den Räumlichkeiten. Dort durchsuchten sie mehrere Schränke und entwendeten etwa 600 Euro Bargeld. Die Höhe des entstandenen Sachschadens konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht beziffert werden. Die Kriminalpolizei wurde zur Spurensicherung angefordert und Ermittlungen wegen besonders schweren Diebstahls und Sachbeschädigung wurden aufgenommen. (DS)

