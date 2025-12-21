Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Grober Unfug

Sömmerda (ots)

In den frühen Morgenstunden des Sonntags, 21.12.2025, kam es gegen 04:55 Uhr im Bereich Großrudestedt, Ortsteil Schoßvippach, zu einer Verkehrsbeeinträchtigung. Nach einem Hinweis lagen mehrere Leitpfosten auf der Fahrbahn, wodurch eine potentielle Gefährdung für den Straßenverkehr bestand. Die eingesetzten Kräfte stellten vor Ort fest, dass insgesamt sieben Leitpfosten aus ihren Halterungen gezogen worden waren und am Straßenrand lagen. Die Leitpfosten wurden durch die Beamten der Polizeiinspektion Sömmerda wieder ordnungsgemäß eingesetzt. Der Verkehr war zu keiner Zeit beeinträchtigt. Beschädigungen konnten nicht festgestellt werden. Der Einsatz konnte kurze Zeit später beendet werden. Nach polizeilichen Einschätzungen ist davon auszugehen, dass eine oder mehrere alkoholisierte Personen, die zuvor eine Veranstaltung im Ortsteil Schloßvippach besucht hatten, für das Herausziehen der Verkehrszeichen verantwortlich waren. (CB)

