Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Diebstahl in Baumarkt

Sömmerda (ots)

Am Samstag, den 20.12.2025, kam es gegen 13:30Uhr zu einem Diebstahl in einem Baumarkt in der Mainzer Straße 26 in Sömmerda. Ein 24-jähriger Mann entwendete aus dem OBI-Markt Werkzeug sowie Fahrradzubehör im Gesamtwert von 286,55 Euro und verließ anschließend den Kassenbereich, ohne die Ware zu bezahlen. Der Diebstahl wurde durch eine Mitarbeiterin des Marktes beobachtet, die den Tatverdächtigen ansprach und bis zum Eintreffen der Polizei festhielt. Gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten verweigerte der Mann zunächst die Angabe seiner Personalien und führte kein Ausweisdokument mit sich. Zur Identitätsklärung wurde er daraufhin zur Dienststelle verbracht. Das Diebesgut konnte vor Ort an den Geschädigten übergeben werden. Gegen den polizeibekannten Mann wurde ein Strafverfahren wegen Diebstahls eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen führt die Polizeiinspektion Sömmerda. (CB)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell