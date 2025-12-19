Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugenaufruf nach Diebstahl von Verkehrsschildern in Sömmerda

Sömmerda (ots)

Die Polizei sucht Zeugen nach dem Diebstahl zweier Baustellenschilder in Sömmerda. Diese wurden im Tatzeitraum vom 05.12.2025 bis 08.12.2025 in der Fichtestraße gestohlen. Auf einem Schild war "Achtung Baustelle" und auf dem anderen "Seitenwechsel für Fußgänger" abgebildet. Wer hat Beobachtungen gemacht oder kann Angaben dazu machen, wo sich die entwendeten Schilder jetzt befinden? Möglicherweise wurden sie auch von jemandem mitgeführt oder sind in der Umgebung aufgefallen. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Sömmerda (Tel.: 0361/5743-25100) unter Nennung der Vorgangsnummer 0318321 entgegen. (DS)

