Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruch in Erfurter Blumengeschäft

Erfurt (ots)

Auf ein Blumengeschäft hatten es Einbrecher in Erfurt abgesehen. Im Tatzeitraum von Mittwoch bis Donnerstag hebelten die Täter mit Gewalt eine Tür auf der Rückseite des Geschäfts in der Binderslebener Landstraße auf und betraten des Objekt. Im Inneren entwendeten sie u. a. einen Laptop, einen Router und Bargeld im Wert von etwa 700 Euro. An der Tür verursachten sie einen Schaden von circa 100 Euro. Ermittlungen zum besonders schweren Fall des Diebstahls wurden eingeleitet. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

