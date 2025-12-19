Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Mobile Klimaanlage bei Einbruch aus Lagerraum entwendet
Erfurt (ots)
Wie der Polizei am Donnerstag mitgeteilt wurde, hatten es Unbekannte in den vergangenen Tagen auf einen Lagerraum in der Erfurter Innenstadt abgesehen. Im Tatzeitraum von Sonntag bis Donnerstag drangen die Täter zunächst schadlos in ein Wohn- und Geschäftshaus in der Neuwerkstraße ein. Anschließend hebelten sie im Flur mit Gewalt die Tür eines Lagers auf und entwendeten daraus eine mobile Klimaanlage im Wert von knapp 570 Euro. Die Höhe des entstandenen Sachschadens konnte zum Tatzeitpunkt noch nicht beziffert werden. Die Polizei sicherte Spuren und nahm die Ermittlungen zum besonders schweren Fall des Diebstahls auf. (DS)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell