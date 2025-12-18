PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-EF: Zwei betrunkene E-Scooter-Fahrer gestoppt

Erfurt (ots)

Zwei betrunkene E-Scooter-Fahrer zogen am späten Mittwochabend in der Erfurter Innenstadt die Aufmerksamkeit einer Polizeistreife auf sich. Kurz vor 23:30 Uhr kontrollierten die Beamten die Männer in der Mainzer Straße. Dabei ergab der freiwillige Atemalkoholtest bei einem 17-Jährigen einen Wert von knapp über einem Promille. Bei seinem 20-jähriger Begleiter, der ebenfalls mit einem E-Scooter unterwegs gewesen war, fiel der Wert mit über 1,4 Promille deutlich höher aus. Für beide Männer war die Fahrt damit beendet. Sie mussten die Polizisten auf eine Dienststelle für weitere Untersuchungen begleiten. Während den 17-Jährigen ein Ordnungswidrigkeitenverfahren mit einer Geldbuße von mindestens 500 Euro sowie einem Fahrverbot und Punkten in Flensburg erwartet, wurde gegen den 20-Jährigen ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

