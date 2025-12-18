PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-EF: Einbruch in Gaststätte in Erfurt

Erfurt (ots)

In der Nacht zu Mittwoch kam es zu einem Einbruch in eine Gaststätte im Erfurter Süden. Unbekannte verschafften sich zwischen 02:00 Uhr und 05:45 Uhr Zugang zu dem Objekt, indem sie eine Scheibe einwarfen. Nachdem sie das Gebäude betreten hatten, entwendeten sie einen mittleren dreistelligen Bargeldbetrag aus dem Bereich des Tresens. Anschließend flüchteten die Einbrecher durch das zerstörte Fenster in unbekannte Richtung. Der verursachte Sachschaden wurde auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen und sicherte am Tatort zahlreiche Spuren der Täter. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren