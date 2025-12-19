Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Renitente Ladendiebin leistet Widerstand

Erfurt (ots)

Gestern Mittag kurz nach 12:00 Uhr wurde eine 35-jährige Frau in der Erfurter Thälmannstraße bei einem Ladendiebstahl erwischt. Die Diebin verweigerte zunächst die Angabe ihrer Personalien und versuchte, sich der Feststellung ihrer Identität zu entziehen. Als die Polizei hinzugezogen wurde und eine Durchsuchung nach einem Ausweisdokument notwendig wurde, leistete die 35-Jährige Widerstand und versuchte, eine Beamtin zu treten. Daraufhin musste sie zu Boden gebracht und gefesselt werden. Als sie sich wieder beruhigt hatte, konnten die Beamten die Personalien der Frau zweifelsfrei feststellen. Die 35-Jährige erhielt, neben einer Strafanzeige wegen Ladendiebstahls, auch eine weitere Anzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. (DS)

