Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Geschädigte nach Taschendiebstahl in Erfurter Drogerie gesucht

Erfurt (ots)

Am 03.11.2025 (Montag) kam es gegen 16:30 Uhr in einer Drogerie in der Bahnhofstraße in Erfurt zu einem Taschendiebstahl. Ein bislang Unbekannter entwendete aus der Handtasche einer Frau die Geldbörse. Die Tat wurde jedoch bemerkt und der Dieb noch in der Drogerie zur Rede gestellt. Allerdings gelang dem Täter noch vor dem Eintreffen der Polizei die Flucht. Die Polizei sucht nun u. a. die bestohlene Frau. Diese wird folgendermaßen beschrieben: mittleres Alter, schwarze kurze Haare, Brille und eine auffällig grüne Jacke. Die Dame war in Begleitung eines Mannes mit einem Trolley gewesen. Die Geschädigte sowie Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich beim Inspektionsdienst Süd (Tel.: 0361/5743-23100) unter Nennung der Vorgangsnummer 0326995 zu melden. (DS)

