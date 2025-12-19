PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Geschädigte nach Taschendiebstahl in Erfurter Drogerie gesucht

Erfurt (ots)

Am 03.11.2025 (Montag) kam es gegen 16:30 Uhr in einer Drogerie in der Bahnhofstraße in Erfurt zu einem Taschendiebstahl. Ein bislang Unbekannter entwendete aus der Handtasche einer Frau die Geldbörse. Die Tat wurde jedoch bemerkt und der Dieb noch in der Drogerie zur Rede gestellt. Allerdings gelang dem Täter noch vor dem Eintreffen der Polizei die Flucht. Die Polizei sucht nun u. a. die bestohlene Frau. Diese wird folgendermaßen beschrieben: mittleres Alter, schwarze kurze Haare, Brille und eine auffällig grüne Jacke. Die Dame war in Begleitung eines Mannes mit einem Trolley gewesen. Die Geschädigte sowie Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich beim Inspektionsdienst Süd (Tel.: 0361/5743-23100) unter Nennung der Vorgangsnummer 0326995 zu melden. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 19.12.2025 – 06:40

    LPI-EF: Einbruch in Erfurter Blumengeschäft

    Erfurt (ots) - Auf ein Blumengeschäft hatten es Einbrecher in Erfurt abgesehen. Im Tatzeitraum von Mittwoch bis Donnerstag hebelten die Täter mit Gewalt eine Tür auf der Rückseite des Geschäfts in der Binderslebener Landstraße auf und betraten des Objekt. Im Inneren entwendeten sie u. a. einen Laptop, einen Router und Bargeld im Wert von etwa 700 Euro. An der Tür verursachten sie einen Schaden von circa 100 Euro. ...

    mehr
  • 19.12.2025 – 06:40

    LPI-EF: Renitente Ladendiebin leistet Widerstand

    Erfurt (ots) - Gestern Mittag kurz nach 12:00 Uhr wurde eine 35-jährige Frau in der Erfurter Thälmannstraße bei einem Ladendiebstahl erwischt. Die Diebin verweigerte zunächst die Angabe ihrer Personalien und versuchte, sich der Feststellung ihrer Identität zu entziehen. Als die Polizei hinzugezogen wurde und eine Durchsuchung nach einem Ausweisdokument notwendig wurde, leistete die 35-Jährige Widerstand und ...

    mehr
  • 19.12.2025 – 06:40

    LPI-EF: Mobile Klimaanlage bei Einbruch aus Lagerraum entwendet

    Erfurt (ots) - Wie der Polizei am Donnerstag mitgeteilt wurde, hatten es Unbekannte in den vergangenen Tagen auf einen Lagerraum in der Erfurter Innenstadt abgesehen. Im Tatzeitraum von Sonntag bis Donnerstag drangen die Täter zunächst schadlos in ein Wohn- und Geschäftshaus in der Neuwerkstraße ein. Anschließend hebelten sie im Flur mit Gewalt die Tür eines Lagers auf und entwendeten daraus eine mobile Klimaanlage ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren