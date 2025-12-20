Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugensuche nach Raubdelikt

Erfurt (ots)

Entgegen einer dieser Jahreszeit typischen Besinnlichkeit sprachen Samstagabend zwei vermummte Männer im Bereich des Erfurter Stadtparks mit bösen Absichten einen 41-jährigen Erfurt Besucher an. In ihren Fokus war zuvor ein blau-weißer Fußballschal geraten, den sie nun aggressiv und bedrohlich einforderten. Aus Furcht vor möglichen Repressalien händigte der Deutsche sein Fan-Accessoire aus und die beiden Räuber konnten damit unerkannt vom Tatort flüchten.

Die Erfurter Polizei sucht nunmehr nach Zeugen, welche sachdienliche Angaben zur Tat bzw. den Tätern machen können. Wer hat in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gegen 19:00 Uhr unweit des Hauptbahnhofes nahe des Stadtparks getroffen? Hinweise werden unter Benennung der Einsatznummer 25513671 erbeten. (AS)

