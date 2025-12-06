PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Brand im Dachgeschoss eines Einfamilienhauses in Surheide

Bremerhaven (ots)

Am heutigen Nachmittag kam es im Ortsteil Surheide zu einem Brand im Dachgeschoss eines Einfamilienhauses. Gegen 14:45 Uhr wurde der 1. Löschzug der Berufsfeuerwehr aufgrund einer gemeldeten Rauchentwicklung in der Innstraße alarmiert. Zusätzlich wurden ein Rettungswagen sowie ein Notarzteinsatzfahrzeug entsandt.

Bereits kurz nach Eintreffen der ersten Einsatzkräfte wurde die Alarmstufe erhöht und die Freiwillige Feuerwehr Wulsdorf sowie ein weiterer Führungsdienst zum Einsatzort nachalarmiert.

Ein Atemschutztrupp konnte im Dachgeschoss mehrere schwelende Brandstellen im Bereich des Dachstuhls und des Fußbodens feststellen. Um die Brandherde vollständig abzulöschen, mussten Teile der Decken- und Bodenverkleidung geöffnet werden. Die Maßnahmen wurden gemeinsam durch die Berufsfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr durchgeführt.

Die anwesenden Bewohner wurden vom Rettungsdienst betreut. Gegen 17:00 Uhr war der Einsatz beendet und die Einsatzstelle wurde an die Polizei übergeben. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Rückfragen bitte an:

Kürzel: WIN

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Feuerwehr Bremerhaven

einsatzbezogene Pressearbeit:
Einsatzleitdienst
Telefon: +49 (0) 471 - 1421 0 (24/7)

allgemeine Presseanfragen:
Sprecher der Feuerwehr
Telefon: +49 (0) 471 - 590 1312
E-Mail: presse-feuerwehr@magistrat.bremerhaven.de

Original-Content von: Feuerwehr Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell

